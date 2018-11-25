大媽聊選情太投入提袋被竊 警透過電梯樓層顯示逮人

2018-11-25 14:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓婦人日前外出將晚餐麻醬乾麵連同手機放在提袋內，返家時遇大樓管理員興起聊起選情，直到回神才驚覺提袋遭竊，警方過濾監視器發現影像模糊僅看到疑似竊賊走出大樓，靈機一動透過電梯隱約顯示跳動次數鎖定樓層逮捕偷包陳姓男子，他供稱因肚子餓聞到麻醬麵香味才鋌而走險，懊悔不已。

台中市第一分局繼中派出所當天獲報有民眾手提袋失竊請警方協尋，警員王佳玉、林政穎隨即到場調查，71歲吳婦向員警表示，傍晚在麵攤買了麻醬乾麵回家，準備上樓時剛好遇到管理員，於是將乾麵、現金和手機裝進手提袋放在電動車籃子後上前打招呼，沒想到聊選情聊到太投入，一轉頭發現袋子不見了，由於手機內有很多重要電話，拜託警察一定要幫忙找回來。

但員警查訪管理員及住戶均表示沒看到偷東西的人，林員不氣餒逐一過濾周邊監視器，卻都因為影像模糊無所獲，僅看到一名疑似竊賊男子在案發時走出大樓，靈機一動透過電梯隱約顯示的樓層跳動次數，終於比對出男子可能租住的9樓樓層，隔天上門就逮到涉嫌偷包的20歲陳男。

大學肄業的陳男坦承偷包但堅稱沒有偷錢，他無奈表示，先前把所有積蓄都拿去投資朋友的夾娃娃機店，但獲利不穩定只能省吃儉用三餐當一餐吃，當天傍晚因餓得受不了提早外出覓食，沒想到一出電梯就看到裝麵的手提袋飄出濃濃的麻醬香，才拿走提袋到附近巷子把麻醬麵吃完，順手把袋子放在對街騎樓角落處。

員警隨即前往搜尋後果然找到袋子，所幸婦人的手機還在裡面，隨即通知前來認領，同時在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。

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