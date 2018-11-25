和未成年女友嘿咻被抓包 美髮師獲家屬原諒判緩刑

2018-11-25 13:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓美髮師結識年僅15歲少女小琪（化名），兩人互有好感，進一步成為男女朋友。7月上旬，陳男邀小琪到店內自己的房內聊天，一時情不自禁發生性關係。小琪母親在女兒LINE對話內，得知她已與男友發生關係，怒不可遏，對陳男提告。陳男事後與小琪的父親達成和解，基隆地方法院審理後，判處陳男有期徒刑3月，緩刑2年。

檢警調查，陳姓美髮師目前算是該店的學徒，因為家住東部，交通不便，只好先暫居店內，案發當天上午7時許，與小琪發生性關係後，兩人用LINE聊到該事。小琪母親感覺女兒怪怪地，拿起她的手機查看，發現兩人已經發生關係，立刻追問小琪當時的情況，並帶她到醫院驗傷報警處理。

27歲陳男到案時，向檢警承認犯行，但堅稱與小琪兩人是兩情相悅，並沒有強迫她；而小琪幫男友作證，確實沒有違反自己意願。但因小琪今年才滿15歲，陳男的行為已經觸法，檢察官訊後，依對未成年少年性交罪將他起訴。

基隆地方法院審理後，認為陳男已與小琪父親調解成功，獲得家屬原諒，判處陳男有期徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

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