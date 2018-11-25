支持者不滿神明未保佑 深夜怒砸落選競總、神像

湖西鄉長落選人洪添英競選總部，選舉夜遭人搗毀竟是自己人幹的。（記者劉禹慶攝）

2018-11-25 13:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年公投綁大選，雖然選舉過程冗長但平安落幕，不料今日清晨卻傳出湖西鄉長落選人洪添英競選總部遭人砸毀，下手的竟然是支持者洪姓民眾，不滿神明未保佑洪添英當選，才會在酒後失控動手，並於損毀後自動向警方投案。

警方調查指出，今日凌晨4時洪姓民眾〈50歲〉向隘門派出所投案，指稱自己前往洪添英競選總部，砸毀內部相關設施，警方據報後立即趕往現場，發現內部一片凌亂，盆栽、木製桌椅及神像等物品散落在地上，立即通報總部人員前往善後，2尊神像雖重摔在地，卻僅受到輕傷，也讓信徒嘖嘖稱奇。

根據了解，洪姓民眾是洪添英的支持者，選舉期間不時會前往競選總部幫忙，包辦一些水電及木工、懸掛大型看板等工作，因此有總部鑰匙，才會在選舉夜自行打開總部大門入內破壞，原本洪添英不願提告，但因神明是由隘門公廟三聖殿請回總部坐鎮，負有保管責任，所以依法提起告訴。

由於洪添英提告毀損，涉嫌酒後鬧事的洪姓民眾被帶回隘門派出所偵訊，洪姓民眾於偵訊時表示，由於不滿總部供奉神明未保佑洪添英當選，無法接受落選事實，因此在酒後持鑰匙打開總部大門！入內搗毀相關器具及盆栽等物品，並重摔神像；洪添英總部人員一早就前往現場善後，洪添英也將神明請回三聖殿，含淚表示一定要提告，才能向村民有所交代。

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