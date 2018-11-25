酒測值未超標 遊覽車司機仍被判刑......

2018-11-25 13:09

〔記者吳政峰／台北報導〕周姓遊覽車司機今年初載客到新北淡水，與機車騎士發生擦撞，酒測值0.24，雖未達公共危險罪0.25門檻，仍被起訴，而士林地院依酒精代謝率推估他開車出門時，當下酒測值已超標，日前判刑5月，全案確定。

今年1月15日，周男在桃園家中喝威士忌，晚間11點上床睡覺，隔天早上8點開車上工，先前往台北市某飯店接團客，再開往第一個景點淡水，等到旅客都下去老街參觀，他再開往捷運站旁臨停，待在車內休憩，但因該處為路口，阻礙車輛通行，11時許被張姓騎士驅離。

周男聽話駛離，卻因車門忘了關，於行進間勾到張男的機車後照鏡，張男不滿，尾隨其後，並選在中山路派出所前將他攔下，堅持報警；周男的酒測值為0.24，未達公共危險標準，但因他不斷強調酒是前一晚喝的，警方研判，他早上8點出門時實已超標，移送士林地檢署偵辦，檢方也持相同見解，聲請簡易判決。

一審判周男5月徒刑、得易科罰金15萬元，還須吊扣駕照3年，等同剝奪其工作，周男驚呆，上訴主張確實有喝酒，不過只接受以0.24計算，這樣只須吊扣駕照半年，且當下在警局做的體能測試，結果一切正常，哀求法官「給我再開車的機會」。

二審合議庭援引法醫研究所的資料，指正常人每小時的酒精呼氣濃度約減少0.05至0.075，而周男早上8點開車出門到11點29分接受酒測，期間經過3小時29分鐘，因此回溯他出門時的酒測值應為0.414，已觸法，原審判決無誤，駁回上訴，全案確定。

事實上，周男之前就有三次酒駕前科，第一次獲得緩起訴，第二、三次被判有期徒刑與併科罰金，未料仍學不乖，這次竟酒後載客，幸未釀禍。

☆飲酒過量有害健康禁止酒駕☆

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