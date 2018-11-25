攔車後砸車追打 同伴慘遭丟包笑倒網友

從白車下來一群惡煞將黑車攔下後，團團圍住。（翻攝爆廢公社）

2018-11-25 12:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市香山國小附近昨晚發生疑似談判不成，馬路上攔車直接衝突的案件。網友拍攝的影片中，黑色轎車被2輛白色轎車攔下，白車人員立刻持球棒衝下車，劈頭就質問黑車上的人，但黑車人員疑似不甩質問，立即遭到亂棒敲擊，黑車上的人趕緊駕車逃逸，過程被民眾拍下PO上臉書社團《爆廢公社》，疑似有名黑車的人來不及上車，跑在後面狂追，讓網友笑倒。

昨晚11點多新竹香山國小附近發生鬥毆糾紛，遭攔的黑車及攔車的2輛白車，突然爆出一聲「剛剛我們不是講好了嗎？」，白車人員回「講好什麼啦？砸啦、砸啦！」隨即拿出球棒砸毀黑車。

住戶聽到吵鬧聲跑到陽台查看，見到雙方發生糾紛，趕快跟家人說「很危險，你不要去看啦」，但還是拿起手機錄下過程，隨後PO網。畫面中2輛白車人多勢眾，嗆黑車「你不是很兇，怎樣、怎樣！」，雙方一言不合，黑車被白車人員持球棒砸毀，但黑車駕駛竟未等另名同伴上車，直接開車逃逸，被「丟包」的同伴在後面狂追，網友立馬留言「同志！我還沒上車！」、「一個還沒上車阿～喂！」

網友看了紛紛留言「 這應該是熱愛棒球的一群人在練習打擊」、「 好刺激喔，還有被丟包的」、「不錯！守法，逃跑還記得打右轉方向燈」、「要撞人+撞車才是王道」、「被追殺還記得打方向燈，好！」、「公司間的紛爭！」

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