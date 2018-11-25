法院報到要求換夾腳拖 智警抖襪…毒蟲現形

黃男要求脫鞋換夾腳拖到法院報到較舒適。（記者許國楨翻攝）

2018-11-25 12:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名毒蟲因毒品案傳喚不到，警方持拘票上門並執行附帶搜索時，黃男以穿夾腳鞋到法院報到較舒適為由刻意脫掉鞋襪，但一個看似平常的脫鞋動作，卻引起警方懷疑慎重檢查黃男鞋子，甚至將襪子拿起來抖動翻找，果然一包海洛因毒品從襪內掉出，讓黃男當場傻眼俯首認罪。

台中市第三分局立德派出所員警，上週持台中地院核發拘票到南區大慶街對有毒品前科，且因毒品案傳喚不到的66歲黃姓男子執行拘提，黃男得知警方來意表示願意配合，但要求換穿拖鞋至法院報到較為舒適。

但在其脫鞋過程中，眼尖員警發現黃男在脫右腳鞋子的時候，想要掩飾什麼似地將鞋襪同時脫下，且雙手微微顫抖，此舉引來警方懷疑拿起黃男剛脫下的鞋襪仔細觀看，並將捲成一團的襪子抖動打開，果然一包裝有毒品海洛因的夾鏈袋跟著掉出。

王男當場看傻眼說不出話來，眼見紙包不住火，只好坦承一小時前才剛吸完海洛因，警方隨即將王男上銬逮捕解送到案並依毒品罪嫌移送法辦。

據了解，黃男原向警方表示已戒毒，企圖降低警方戒心，惟警方觀察黃男房間，顯有施用毒品跡證，而黃男又鋌而走險，將鞋子留在家中企圖躲過搜索， 以為警方不會翻找鞋襪，沒想到警方竟觀察入微，一點小細節都不放過，讓黃男無奈表示「被你抓到我也認了」。

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