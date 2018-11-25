囂張搶銀樓 宜蘭2男火速被逮到

藍姓男子與李姓男子，趁選舉開票之際，結夥搶銀樓，得手2條金項鍊，警方獲報循線將2人逮捕。（記者張議晨攝）

2018-11-25 11:40

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市李姓、藍姓男子，誤以為警方全力投入選舉勤務，造成警力空虛，昨晚8時許至宜蘭市某珠寶店假借購買金飾，再趁店家不備之際，搶奪金項鍊後逃逸，警方獲報後，動員待命警力，不到4小時就逮到兩名搶嫌，全案訊問後，以搶奪罪嫌移送偵辦。

昨天為大選日，有毒品前科的李姓（20歲）、藍姓男子（22歲），趁民眾關心選舉之際，在行搶前勘查地形，鎖定下手銀樓後，彼此假裝不認識，由藍嫌入內佯稱購買金飾，李嫌則在外頭把風。

警方調查，藍嫌在銀樓3分鐘內，不斷要店員拿出金飾讓他挑選，隨後趁店員不注意時，在外把風的李嫌伺機打開銀樓電動門，在店內藍嫌見機將桌上金飾拿著就跑，不過店家機警，趁機逮住李嫌，藍嫌逃逸過程中，因慌張還掉下一條金項鍊。

警方獲報後，派遣選舉勤務待命警力組成專案小組全力追緝，在3個半小時內，就逮到逃逸的藍嫌，並起獲市價約14萬8000元金飾。

「兩人真的太天真！」警方透露，兩嫌誤以為警方全忙於選舉勤務，沒有多餘警力，但配合投、開票作業，全分局警員幾乎停休，光分局就有30名警力待命機動，因此才能在獲報後，隨即組織專案小組全力追查，全案訊問後，將兩嫌依搶奪罪嫌移送偵辦。

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