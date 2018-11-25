二線三星警官凌晨酒駕肇事 同仁：吃薑母鴨超標

2018-11-25 11:32

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市今天凌晨傳出1名黃姓二線三星警官涉嫌酒駕肇事，黃男於三民區酒駕撞到停等紅燈的民眾轎車，黃姓警官原有意賠錢「私了」，但被害車主堅持報警，黃姓警官酒測值0.81mg/l，被依公共危險罪嫌偵辦中。

這起警官酒駕肇事案，發生在今（25）日凌晨0時30分，高雄市警局訓練科黃姓警務正，與友人聚餐飲宴後駕駛自小客車欲返家，沿三民區建國三路西向東行駛至中華三路口，不慎撞及前方紅燈臨停的沈姓民眾所駕駛的自小客車，造成沈男的汽車保桿等毀損，所幸雙方均未受傷。

警方透露，黃姓警官原希望能私下賠償被害車主損失，尋求和解，但沈姓車主堅持報警處理。

三民一分局交通分隊到場酒測，赫見肇事人為警界長官，但因黃姓警務正酒測值0.81mg/l，沈姓車主酒測值則為0mg/l，仍鐵面無私將黃姓警官依公共危險現行犯逮捕。

記者撥打涉案黃姓警官電話，由他人代接，未對酒駕肇事一事有所說明，但市警局訓練科同仁則透露，「黃只是和朋友吃薑母鴨而已，沒想到酒測會超標。」目前全案警方偵訊中。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/