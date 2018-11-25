選舉場太多 水電工忙暈騎車「犁田」 搭警車回家

警方一度以為是車禍事故趕往處理。（記者許國楨翻攝）

2018-11-25 11:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名水電師傅最近忙著選舉場地佈置，因四處趕工三餐不正常，導致前晚騎車返家途中血糖過低一陣暈眩後連人帶車倒地自摔，警方獲報趕往得知原委先將糖果遞給黃男食用，並用巡邏車護送返家，貼心舉動讓當事人及家屬感到相當窩心！

台中市第三分局健康派出所當晚6點多接獲報案，南區南平路上有一起交通事故，員警立即通報消防局救護車會同趕往時，只見58歲黃男與機車倒在路中，卻未見其他當事人在場，一度以為是肇逃車禍事故，經了解原委才發現是誤會一場。

黃男表示自己是水電師傅，因最近忙著選舉場地佈置四處趕工，也因此三餐都不正常導致血糖過低，稍早結束工作騎車返家途中突然眼前一陣暈眩，接下來就四肢無力才不慎自摔，所幸當時沒有車輛行經，否則後果不堪設想。

員警聽聞後二話不說，立即拿出隨身攜帶的糖果遞給黃男食用，使其暫時恢復體力，救護人員也為黃男包紮傷口但他不願就醫治療，經救護人員觀察黃男狀況，認為不宜再繼續騎車，員警立即開著巡邏車護送黃男返回住處並交由家屬照料。

黃男及家屬則頻頻致謝，感謝警方暖心相助，才不致發生憾事，大讚員警熱心為民！

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