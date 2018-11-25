再獲選區最高票 高嘉瑜：感謝選民肯定

2018-11-25 01:12

〔中央社〕民進黨台北市港湖區議員高嘉瑜再次拿下該選區最高票，她今天說，過去這幾年努力選民都有看到，選舉是一時，平時累積和服務才是重點，感謝選民肯定，會一步一腳印服務選民。

高嘉瑜前往電視台錄影前受訪，媒體詢問，對於本屆仍可獲得選區最高票時表示，因過去這幾年在基層的努力，內湖、南港區的選民都有看到，她也認為選舉是一時，平時累積和服務才是重點，也感謝選民的肯定。

高嘉瑜透過臉書表示，感謝這段艱困的日子，陪著她一起度過的朋友，謝謝一直支持鼓勵她的朋友們，相信只要真心對待，就能得到回應，所以她始終堅定信念，相信只要做對的事，真誠待人，民眾一定可以感受到她的真心。

她說，很多內湖、南港的朋友看著她從沒沒無名、沒人認識，且沒有資源的小女生，直到今天有這麼多人願意肯定、支持她的朋友，大家都是看著她的成長。

高嘉瑜認為，很多朋友更是心疼她所受委屈，這是一種革命情感，是一種人與人的互信，是跨越黨派、政治、顏色的相挺，正是因為有大家當她的後盾，讓她可以無所畏懼，勇敢的做自己。

至於高嘉瑜在內湖、南港區的票數贏過民進黨台北市長候選人姚文智，高嘉瑜發稿前都在錄影，對相關提問沒有回應。

根據中央選舉委員會網站公布最新資訊，台北市內湖、南港區的市議員票數，高嘉瑜以3萬4285票，獲得選區最高票，得票率為16.25%，比上次多168票；高嘉瑜上一屆獲得3萬4117票。（編輯：李亨山）

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