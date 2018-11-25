限定一男一女結合公投過關 司法院：不能違憲

司法院。（資料照，記者吳政峰攝）

2018-11-25 00:14

〔中央社〕中選會統計，反同婚的公投第10案，即婚姻應限定在一男一女的結合公投過關，且同意票超過不同意票。但司法院今晚表示，無論結果為何，都不能違反大法官保障同性婚姻的解釋文。

公投第10案主文為「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」

根據中選會網站統計，截至晚間10時40分，反同婚的公投第10案票數達516萬票，超過成案門檻的493萬票，且同意票超過不同意票，意即民法婚姻限一男一女公投可望通過。

但司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在本解釋公告後2年內，修改相關法律，引發公投結果抵觸大法官會議解釋的疑慮。

司法院表示，立法機關必須尊重公投結果，並採納為立法、修法方向，但無論公投結果如何，仍然不能違背憲法及大法官會議解釋。（編輯：梁君棣）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/