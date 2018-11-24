驚！鹿港鹿草路發生紡織工廠大火

2018-11-24 23:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕驚！彰化縣今天清晨才在伸港傳出家庭式紡織工廠大火；今天晚間又在鹿港鎮鹿草路發生紡織工廠大火，起火處是堆放半成品的作業區，所幸無人受困，仍持續搶救中。

彰化縣消防局第三大隊今天晚間10時許接獲報案，立即派出19車、45人到達現場搶救，起火點是堆放半成品的作業區，目前已把火勢控制在半成品區，約為200坪左右，避免易燃物繼續擴大延燒。

半成品作業區是鐵皮屋頂、鋼筋混凝土結構，火勢已初步獲得控制，但仍持續搶救中。

不過，彰化縣今天2起紡織工廠傳火災，清晨是在伸港鄉，共有祖孫3代7人送醫，均有吸入性嗆傷；晚間鹿港紡織工廠火災，所幸無人受困。

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