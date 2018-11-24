梨山森林火災約1.2公頃 陸空聯合撲救

2018-11-24 18:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平梨山地區大甲溪事業區23林班地，今天上午發生森林火災，東勢林管處獲報，經巡山人員以GPS及望遠鏡觀察確認火災位置後，立即動員展開救火工作，初估燃燒面積約1.2公頃，除空中勤務總隊出動直昇機對火場直接灌灑10次滅火，消防隊也趕赴現場佈設水線，陸空合作持續滅火中。

東勢林管處表示，梨山森林火災的火場，海拔高度約1820公尺，坡度45度，現場濃煙密布，初估燃燒面積約1.2公頃，該處已緊急調度森林救火隊23人奔赴火場，全力搶救，同時，內政部空中勤務總隊出動直昇機對火場直接灌灑10次，加上消防隊也派員，陸空合作持續滅火中。

東勢林管處表示，發生火災的林地是針闊葉混合林，針葉林則以二葉松為主。目前已進入乾燥季節，呼籲民眾上山應注意防火，若發現森林火災盡速通報消防單位或撥打林務局保林專線0800-000930進行通報，另森林法規定放火或失火燒毀他人之森林者，應負刑責外尚須負民事賠償責任，請大家一起維護國家寶貴森林資源。

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