選舉投開票所執勤 大安分局送雞湯慰勞188位警員

2018-11-24 17:35

〔記者邱俊福／台北報導〕今天為九合一大選綁10項公投的投票日，全國警力投入辛苦的選舉投開票所警衛勤務，北市警大安分局分局長周煥興為能讓參與的188位警員留下紀念與補充體力，特別製作有個人照片的鑰匙圈與白木耳蛤蠣雞湯，激勵士氣。

大安分局表示，選舉投開票所警衛勤務從凌晨出勤到開票結束，分局長周煥興特別做了188個紀念品，送給所有參與勤務的警員留做紀念。

同時，周煥興也跟警友會Michael在凌晨到東門市場挑選新鮮雞肉、鮮甜蛤蠣與養生的白木耳，製作白木耳蛤蠣雞湯188碗，由派出所所長分送給所有辛苦執勤警員當點心，補充體力，期待所有警員都能積極投入投開票所警衛勤務工作，順利完成任務。

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