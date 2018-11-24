二水鄉長候選人競選總部遭闖 太子神像被斷手

2018-11-24 13:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉鄉長候選人鄭蒼陽競選總部，今天凌晨2點多被不明人士從窗戶侵入，到處翻箱倒櫃後離去，經清點無金錢損失，不過總部內供奉三尊太子神像出現斷手等毀損狀況，由於今天是投票日，不少民眾認為是有心人士故意來破壞。對此鄭蒼陽說，無與人糾紛，目前已向警方報案。

鄭蒼陽表示，總部昨夜關門後，工作人員都返家休息，當時並無異狀，今早7點前往開門時發現一扇鐵窗遭破壞，鐵窗前的神明桌上神像則東倒西歪，屋內桌櫃也有被撬開翻找的痕跡，調閱監視器發現，今（24）日凌晨2點，有一名竊賊已利器鋸斷鐵窗闖入，一名在外接應，行徑相當大膽。

鄭蒼陽說，清點後無金錢損失，可是供奉的3尊太子元帥神像有斷手破裂情況，質疑是竊賊硬闖時把神像壓斷，這三尊太子元帥是登記競選前，從當地知名廟宇「桃山廟」請來坐鎮，祈祐選情順利，結果投票日當天出狀況，心情不免感到沈重，不過認為無與人結怨，質疑應是遭闖空門，已先向警方報案，由於還在整理環境尚未投票，稍晚會騰出時間去投票。

二水分駐所所長黃吉良表示，總部陳設內未有明顯破壞跡象，研判是竊賊破壞鐵窗後，發現鑽進去有點難度，只好硬闖才壓壞神像，目前已掌握2名男子行竊，已調閱車牌追緝中。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/