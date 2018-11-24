選前一天被通緝 警：市議員候選人吳銘賜若現身投票將逮人

2018-11-24 10:50

〔記者黃建華／高雄報導〕選舉投開票前一日被控涉嫌賄選未到案，遭檢方發布通緝的高雄市議員候選人吳銘賜，今天會否現身投票？備受外界矚目。不過，警方表示，「只要吳一出現，將逮捕解送高雄地檢署歸案。」

據了解，尋求連任的吳銘賜因被控涉嫌賄選，助理與樁腳、選民多人日前被檢方傳喚到案，其中，陳姓助理獲30萬元交保，吳銘賜則傳喚未到案，昨揚言要在前鎮區廣濟宮前召開「受枉屈説明會」。

檢方聞訊指揮50多名警力等候會場撲空，吳利用視訊直播，向支持群眾高呼冤枉、被抹黑，他表示自己幫助弱勢「行善」，竟被説成「行賄」，希望支持者堅定，他不會被「當選無效」。

吳銘賜還說，3、4個月前有司法人員偷告訴他，只要他一登記參選市議員，就會搜索他的家、辦公室、服務處，並針對他照顧弱勢、發便當，展開偵辦查賄，竟然真的

吳説，檢調指控的賄款1千500元，其實是善款非賄款，由服務處幫助弱勢和急難救助里民，名單由服務處提供，否認有買票行為。

檢方認為吳拒不到案，還以視訊挑戰公權力，昨晚對吳銘賜發布通緝令，追訴權至2043年10月底止。

吳銘賜今天會否現身投票？因此城外界矚目焦點，但記者發稿時，吳還未現身。

前鎮警分局則表示，只要吳一現身，警方將依法逮捕，並解送雄檢歸案。

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