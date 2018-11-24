北警再破地下賭盤 又只收高雄市長賭注

嫌犯利用網路ＰＴＴ經營選舉賭盤。（記者劉慶侯翻攝）

2018-11-24 10:10

〔記者劉慶侯／台北報導〕全國選舉地下賭盤冷？只收誰入主高雄市長賭注？台北市刑警大隊科偵隊接獲檢舉，有網友利用PTT實業坊開設選舉賭盤，供人網友以PTT專屬虛擬貨幣「P幣」下注，並在PTT各版廣為宣傳。

警方蒐證調查，網友持有P幣除可在PTT兌換折價券或交換物品外，亦可私下交易或利用國內網拍或虛擬寶物交易平台中換取現金，例如拍賣網中60P幣可兌換新台幣1元，顯具兌現價值，網友若針對選舉結果進行投注，明顯違反賭博罪及選罷法。

警方昨日在新北市汐止查獲36歲鄭嫌到案，發現鄭嫌目前雖為PTT某版版主，但卻在公開版面開放網友以每注100P幣代價，針對高雄市長誰勝誰敗作下注，待選舉結果公布後，中注網友便可依投注額按比例分配累積總注金，而開盤者可從中抽取每筆0.05%的P幣作為酬勞。

警方調查，鄭嫌的賭盤自10月21日開設至11月13日封盤止，已累積總注金達76萬P幣，鄭嫌警訊中也承認曾在PTT內與網友交易P幣換取現金。

警方目前將全案移送士林地檢署偵辦，並清查參與下注者身份，以便傳喚到案依法送辦。

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