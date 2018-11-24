台啤球星周伯勳涉性侵 事後1通電話讓調查重啟...

SBL台啤球星周伯勳（左）性侵案原獲不起訴，但高檢署調查後認為有必要釐清周伯勳打電話動機，將全案發回北檢續行調查。（資料照）

2018-11-24 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕SBL台啤當家球星周伯勳今年2月遭女大聲指控，在東區錢櫃KTV的陽台上性侵她，原本台北地檢署將周不起訴處分，但女大生仍強調自己酒醉已無知覺，且周事後打電話要求和解，高檢署調查後，將全案發回北檢續行偵查。

根據《蘋果》報導，球星周伯勳今年2月2日爆出性侵疑雲，北檢勘驗監視器畫面，發現2人在陽台待了11分鐘，且女大生踩10公分高跟鞋卻神智清醒，傳喚相關證人後發現，女大生應是怨周男「射後不理」才會提告，因此將周不起訴處分。

女大生獲知不起訴處分後，強調她當天真的喝得很醉，並指出周伯勳事後還打電話給她，要求要和解，她的女性友人則打電話給周的友人「阿南」，認為周為何敢做不敢當。

女大生不服不起訴的結果，向高檢署聲請再議，高檢署調查後認為，有必要確認女大生是否真的酒醉，也要釐清周伯勳打電話和解的動機為何，因此將全案發回北檢續行調查。

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