選舉維安工作量超大 烏日警分局發放秘密「補給包」…

今天九合一選舉投票及公投，員警安全維護工作至少十二小時，烏日分局長準備「補給包」給員警們，要「吃了再上」（記者蘇金鳳翻攝）

2018-11-24 08:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天舉行九合一選舉投票及公投，各地員警在今日要執行投開票安全維護工作，服勤時間將長達12小時以上，烏日分局長吳耀南為體恤員警執勤辛勞，特採購400份「補給包」，內有香蕉、小蛋糕及保久乳飲品等給執勤員警適時補充體力。

此次的九合一選舉，除了市長、議員、里長等投開票外，另有10項公投票要開票，員警服勤時間將長達12小時以上，服勤時間相當長，非常辛苦。

烏日分局長吳耀南為體恤同仁執勤辛勞，採購400份「補給包」，內有香蕉、小蛋糕及保久乳飲品等給執勤員警適時補充體力。

此外，並將於轄內7個重、次要投開票場所設置「行動補給站」，行動補給站備有礦泉水、綠油精、醫藥箱等提供同仁休息補給之用，今天分局長及2位副分局長擇重要投開票所，致贈蠻牛等提神飲料，為長時執勤員警提神及打氣，並由志工夥伴們陪同協助慰問發送。

烏日分局長吳耀南表示，有了「提神包」及「行動補給」，員警隨時都能提神醒腦補充體力，讓員警休息充電後，繼續堅守崗位。

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