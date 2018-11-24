鶼鰈情深？ 老妻亡後老翁馬上倒下 4天後去世

全家福，第一排抱小孩者為范老先生，其左為范老太太。（家屬提供）

2018-11-24 00:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕鶼鰈情深讓人感到好奇？苗栗縣造橋鄉大龍村一名96歲范黃婦人，16日因肝膽部位罹癌逝世，原本身體硬朗，高齡97歲還能帶著孫子出外玩耍、務農的范姓丈夫，第二天馬上倒下，醫院診斷為急性腦中風，旋即於20日逝世，讓鄉里稱奇，認為是夫妻感情深厚，也算是鶼鰈情深的感人結局。

已故范翁幼弟說，故事主角、已逝的大哥19歲，大哥大嫂分別於21、20歲就成為結髮夫婦，76年來大哥與大嫂感情深厚，更將他視為兒子般扶養。

「大哥應該是太想念大嫂！」已故范翁幼弟指出，70多年來鮮少見到大哥夫婦吵架，相處和諧，深厚感情讓不少人稱羨，幾名侄子也事業有成，其中大侄子也在鄰近的頭份市擔任國中教師，大哥夫婦不只感情好，教育小孩也很有一套。

已故范翁長子說，之前就曾聽到母親說「活到這把歲數也夠了，沒什麼遺憾」，豈料沒多久身體鏡檢查出有腫瘤，經過轉院治療仍未見起效，於15日將母親接回家中後，第二天一早母親就溘然長逝，當時父親傷心欲絕。

「後來大哥就食不下嚥、夜間輾轉難眠」已故范翁幼弟表示，之後范翁似乎整個人走神，大家都認為是大哥太思念亡妻所致，心裡也覺得難過，畢竟畢生摯愛突然離世總讓人萬般難捨。

豈料，大翁17日就倒下，家人急忙將范翁送往醫院治療，到了20日，仍難回天乏術，家人也為范翁夫婦一起舉辦喪禮，希望兩人能在天堂相聚。

當地村長盧松源說，范氏夫婦的故事這幾天在鄉裡傳開，大家得知後都相當感動，結髮超過70年的夫婦依然如此相愛，都認為范翁是捨不得妻子跟著走。

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