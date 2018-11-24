新竹縣長選前之夜拚場 各有不同訴求

2018-11-24 00:14

〔中央社〕選前之夜，中國國民黨新竹縣長候選人楊文科今天營造藍軍團結氣勢；民主進步黨新竹縣長候選人鄭朝方與民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩則請父母站台懇託，向支持者感性訴求。

楊文科晚間在竹東鎮辦造勢晚會，邀前國民黨主席吳伯雄、馬英九與國民黨主席吳敦義等站台催票，營造大團結氛圍。

馬英九表示，這次選舉是國民黨重要一役，更是台灣前途最重要一仗，不只是為哪一個縣市未來，更是為台灣未來；吳敦義說，選情緊繃，鄉親一定要全家票投楊文科，還要拉親友們出門投給楊文科，讓好人才發揮所長，照顧鄉親。

鄭朝方晚間也在竹東辦選前之夜造勢活動，鄭朝方父親、前新竹縣長鄭永金到場力挺。鄭永金表示，總統蔡英文、行政院長賴清德一直到新竹縣就是幫鄭朝方背書，請大家一定要支持鄭朝方。

「鄭老縣長是以我的父親的身分出席，我希望未來他可以好好退休」，鄭朝方說，新竹縣未來交給年輕人，他要讓新竹縣重新成為最光榮城市；過去鄭永金建設竹東，河濱公園就是政績，現在他要在這個基礎上做更多、更好，要把這片綠地變成充滿孩子歡笑聲的樂園。

徐欣瑩則在竹北市舉辦選情之夜造勢活動，除播放台北市長柯文哲錄製的懇託影片，徐欣瑩父母也上台向民眾懇託。徐欣瑩母親簡百合訴說徐欣瑩清白參選、清廉參政，卻被對手造謠栽贓，攻擊抹黑，讓她輾轉難眠、淚流滿面，說到激動處，一度哽咽。

徐欣瑩表示，對手用龐大資源抹黑栽贓，但她清清白白沒問題，大家不要受影響，一定要堅持到最後一秒，讓新竹縣翻轉、改變成真。（編輯：李明宗）

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