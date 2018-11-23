台鐵三義站火車撞死人 死者疑苗栗特教學校學生

2018-11-23 23:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台鐵環島觀光列車（2次），今天晚間7點56分從三義站開車時撞上一名男性，人被捲入車底，不幸當場死亡。據鐵路警方調查，死亡男性疑為苗栗特殊教育學校三年級的17歲徐姓男學生，要從第二月台跨越到第一月台，遭火車撞擊；詳細原因有待進─步調查釐清。

台鐵局表示，台鐵環島觀光列車（2次，台北─花蓮─台東─台中─台北的順行列車），今天晚間7點56分從從三義站開車後，在西正線發生死傷事故，列車最後車廂離月台距離約10公尺，車站已派員嚮導換乘144次，約有160名旅客改搭144次，列車晚22分鐘開車。

鐵路警方初步了解，死者疑似要從第二月台跨越到第一月台，遇上列車開車，但列車啟動後，無法立刻停住，死者被捲入車底，屍首碎裂，靠衣服上的繡字，查出身分疑似為家住三義的徐姓男學生，已通知家屬到場釐清。因事故現場正由警方採證，目前銅鑼到后里間，採單線雙向通行。

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