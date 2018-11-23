11/23 今彩539頭獎開出1注！ 大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-11-23 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月23日）開獎的第107000098期大樂透及第107000185期雙贏彩頭獎均摃龜；第107000281期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由高雄市苓雅區福德二路226號1樓的「億全彩券行」開出。

第107000098期大樂透中獎號碼為「07、20、21、34、37、43，特別號：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共26注中獎，每注可得6萬7435元；肆獎共80注中獎，每注可得1萬4089元；伍獎共1656注中獎，每注可得2000元；陸獎共2197注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2854注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8545注中獎，每注可得400元。

第107000098期49樂合彩中獎號碼為「07、20、21、34、37、43」，四合共8注中獎，每注可得20萬元；三合共131注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3527注中獎，每注可得1250元。

第107000185期雙贏彩中獎號碼為「03、05、08、12、13、14、15、16、17、18、20、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共352注中獎，每注可得500元；肆獎共4612注中獎，每注可得100元。

第107000281期今彩539中獎號碼為「08、17、18、33、34」，頭獎1注中獎，每注可得800萬；貳獎共154注中獎，每注可得2萬元；參獎共5016注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬170注中獎，每注可得50元。

第107000281期39樂合彩中獎號碼為「08、17、18、33、34」，四合摃龜；三合共100注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5908注中獎，每注可得1125元。

第107000281期3星彩中獎號碼為「686」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000281期4星彩中獎號碼為「8547」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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