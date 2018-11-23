「飯裡有蟑螂」妻衛生習慣太差 夫訴離改判准

2018-11-23 23:48

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓男子因無法忍受太太衛生習慣太差，又經常開店欠債，讓人上門討債，須由他還債，加上已分房5年，訴請離婚，但陳妻否認，指丈夫在外交女友，還將她打傷，一審判陳男敗訴，不准離婚，高等法院審理時，3個兒子均證稱母親衛生習慣差，導致父母兩人經常吵架、分房，3人都希望父母離婚，長子甚至證稱，母親生活習慣之差「異於常人」，如將粉撲放在飯碗裡浸泡，煮飯時飯裡有蟑螂，母親竟說「吃了富含蛋白質」，今改判准許離婚。

陳男訴請離婚指出，和太太結婚已23年，育有3子，各為18、17、16歲。陳男說，婚後，才發現太太的衛生習慣相當差，從不整理家務，如衣服丟入洗衣機內，都不取出晾曬，造成衣服腐臭，他實在受不了太太，因此不願和她同房，至今已分房5年。

陳男還指出，大太不負擔家庭費用，並任意在外借貸，直到債權人上門討債，他才知道此事，並代她償還欠債，已無法和太太共同生活和維持婚姻，請求法官判准離婚。

不過，陳妻否認丈夫的指控，指稱3個兒子從小都是由他照顧，丈夫很少在家，且在外結交女友，甚至將她打傷，「丈夫沒有權利要求離婚啊」。新北地院審理後，駁回陳男離婚之訴；陳男不服，上訴高等法院。

高院審理時，陳男夫婦的大兒子證稱，母親很少整理家裡，導致家裡很髒亂。他舉例，像母親的房間堆放很多離物，因母親先前經營服飾店，店內有蟑螂，母親將店裡衣服放回家裡，造成家裡也有蟑螂，因母親將家裡弄得太凌亂，父親受不了，因此曾搬出去住。

大兒子進一步表示，媽媽的生活習慣「異於常人」，比如衣服放在洗衣機裡不晾曬，又將粉撲放在飯碗裡浸泡，煮飯時飯裡有蟑螂，母親竟說「吃了富含蛋白質」，或將嘴裡的嘔吐物再吞回去，稱「我從小就常看到父親因母親生活習慣差而吵架，但母親無法改進」。

二兒子、三兒子都證稱，家裡髒亂是因母親堆放很多雜物，會長蟑螂，從小父親就因母親的生活習慣差而經常吵架，說詞和大兒子相同。

針對陳男指控太太經常欠債等事，大兒子證稱確有此事，指母親未管理好金錢，經常開店賠錢，欠債由父親幫忙還債。

高等法院認為陳妻長年衛生習慣不佳、金錢管理不善是婚姻破裂主因，已超過常人能容忍範圍，導致兩人經常吵架，感情不睦，婚姻出現破綻，至於陳妻指控丈夫在外有女友、毆打她等事，認定陳妻無法證明是真實，今逆轉改判准許陳男夫婦離婚。

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