援交花了38K 本尊比「照騙」大兩倍

2018-11-23 23:52

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男大生玩交友軟體遇到偽裝援交妹的詐騙集團「麗麗」，對方用假照片把吳男騙得團團轉，買了3萬8000元點數，不僅沒見到麗麗本尊，還被恐嚇要斷手腳筋，讓吳男嚇到報案，才得知自己被騙。經過警方調查，後來發現「麗麗」其實是一位曾姓女子假扮，而且體型還是援交照的2倍大，警方說，希望未來吳男與曾女一起開庭時不會失望。

19歲的吳男還在讀大學，因為沒有女友所以用交友APP找對象，當時他候看到一名自稱麗麗的女子有留line帳號，他加了好友後，發現麗麗用了一張露出事業線的性感照，覺得很心動，而且麗麗開門見山就表明自己在援交做一次3000元，要不是缺錢死都不會下海。

吳男花了3000元買點數後，不曉得落入詐騙陷阱，歹徒用各種「保證金」為由，騙吳男一次又一次買點數，不僅花光自己存款，還向朋友借錢，一共買了3萬8000元的點數，最後仍沒有見到麗麗本人，還被恐嚇不繼續買點數會有人斷他手腳筋。

後來吳男決定報案，警方一下子就看出這是假援交詐騙法，但吳男一聽立刻否認，稱他沒有要援交只是想把麗麗救出來，警方調查後，發現原來麗麗本尊是曾女，有詐欺前科，他用假照片騙吳男上當，但他本人卻是假照片的兩倍大，警方私下說，希望未來吳男開庭看到麗麗時不要失望。

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