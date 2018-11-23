孕妻要生了遇塞車 警為男駕駛開道平安順產

2018-11-23 17:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位蘇姓男子，日前因孕妻將臨盆，又發生塞車，剛好有霧峰分局內新派出所員警在處理車禍，蘇男尋求員警協助，員警立即沿途開警示燈開道，讓孕妻順利生產，他感動的在臉書上群組表感謝。

21日下午三點多，霧峰分局內新派出所警員黃炳蒼、王志銘在臺中市大里區內新橋端處理車禍，一位蘇姓男子開車猛按汽車喇叭，神色緊張的求助在場維護交通的員警。

他員警表示，妻子羊水破了快要生了，希望警方能夠幫忙護送到醫院，警方往車裡面一看，是神情十分痛苦、大腹便便的孕婦，當時該路段車況阻塞、車流不順暢，無法讓臨盆在即的孕婦以最快的時間到達醫院。

內新派出所警員黃炳蒼當下立即判斷，由巡邏車當前導車，以沿路開警示燈、鳴笛的方式，用最快的速度狂飆幫忙開道，將原本需要20分鐘才能到達的路程縮短為5分鐘，安全抵達大里仁愛醫院讓孕婦順利產子。

事後，蘇姓市民更在臉書大里人聊天室感謝警方熱心的協助，讓重要的小生命能夠平安來到這個世界上。

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