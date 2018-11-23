女毒犯參與搶超商加油站 6月保外就醫生產現又懷孕

吸毒多年的蔡女（穿橫條紋上衣女子），被警方逮捕時小腹微凸，已懷孕3個月。（記者陳鳳麗翻攝）

2018-11-23 23:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕彰化、草屯警方共同偵破的超商、加油站強盜案，嫌犯之一的蔡姓女子懷孕3個月，她為籌錢買毒品，不只策畫並參與搶案，且先前在南投縣草屯鎮犯下3起超商竊盜案。蔡女今年5月因快臨盆保外就醫生產，生產完即再吸毒、犯案，且又懷孕，完全不管下一代健康，警方大嘆「美女吸毒人生撿角」。

33歲的蔡姓女毒犯，本月19日參與彰化市和南投縣草屯鎮超商、加油站的持刀強盜案，她負責出面租車，再與同為毒蟲施姓男友、洪姓男子開車在彰化和草屯找尋行搶目標，作案時她坐在車內指揮，施男持刀下車先勘查狀況，確定可行動，開車的洪男再持槍下車一起行搶。3人同一天共搶了彰化市1家加油站、1家超商，以及草屯鎮1家超商。

草屯警分局逮獲施男和蔡女後，草屯警方感覺蔡女很面熟，經比對資料，確定她就是先前在草屯鎮兩家超商偷竊3次的女竊賊。

蔡女吸毒多年，吸毒後的生活荒亂，不只當藥頭，當竊賊、參與搶案，且還生下3名小孩，懷第3個孩子時還入監服刑，今年5月保外就醫準備生產，而6月生完小孩後即逃逸，日前被逮後因毒癮發作送醫，警方才知她又懷孕了，且胎兒已3個月大。警方對她完全不顧下一代健康，每一胎懷過程都在吸毒，且缺錢就犯案的行經大搖其頭。

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