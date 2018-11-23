台鐵前員工偽造乘車證 雖補繳車資仍GG

前台鐵局員工黃振霖離職前涉嫌以彩色影印偽造員工證及通勤乘車證，今年4月間起持假證件來往台北、南港站搭霸王車，直到8月9日才被識破。（資料照）

2018-11-23 18:11

［記者陳恩惠／台北報導］前台灣鐵路管理局員工黃振霖去年10月底離職，離職前涉嫌以彩色影印方式，偽造台鐵員工證及通勤乘車證，今年4月間起，持假證件免費來往台北、南港的車班，直到8月9日遭站務人員識破報警，偵查期間黃某已補繳車資，士林地檢署日前偵結，依詐欺及偽造文書等罪予以緩起訴處分，需繳交國庫1萬元。

緩起訴書指出，黃男去年10月30日離職前，在泰山區的住處利用彩色影印方式，偽造台鐵員工證與通勤乘車證，今年4月13日至8月8日，共118天多次拿著偽造的證件，在台北及南港火車站，分別向站務人員出示證件，假裝是台鐵員工免費搭車。

檢察官說，今年8月9日晚間7時50分，當黃男再度拿著偽造的雙證件，在南港火車站的東剪票口，想重施故技時，當場遭楊姓站務人員發覺有異，通知鐵路警察局台北分局南港所到場處理，發現黃男貪小便宜，以此方式通勤近4個月之久。

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