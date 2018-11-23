男肚痛衝公寓頂樓「放屎」 用水塔水洗屁屁被屋主發現

2018-11-23 17:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名30多歲洪姓工人，因肚子痛附近又找不到可以借廁所的超商，見到一棟公寓1樓大門沒關，便衝上6樓頂樓露台「烙屎」，便完還用水塔的水沖洗屁股，因嫌天氣熱還脫掉上衣沖澡，5樓屋主發現全身赤裸的洪男及排泄物氣炸提告，事後洪男被依妨害風化罪跟侵入住宅罪嫌送辦，新北地檢署認為洪男主觀上無妨害風化犯意，處分不起訴，但確有侵入住宅事實因此起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

今年9月上午近9時許，洪男到新北市新莊區工地上班，才發現工地今停工，只好返家，路途中突然覺得肚子痛憋不住，看到附近一處大樓大門沒關，便衝上6樓頂樓露台如廁解決燃眉之急，於是把褲子脫掉晾在樓梯間，再躲在女兒牆後方大便，因身上沒帶衛生紙，於是開頂樓水塔的水龍頭沖洗屁屁，順道還脫上衣沖澡，5樓女屋主覺得有冷風灌入家中，上樓查看發現洪男全身光溜溜站在露台，嚇得返家找老公上樓查看，但洪男已「落跑」，事後警方依監視器畫面找到洪男，依妨害風化、侵入住宅罪將他送辦。

開庭時，洪男喊冤表示，當天因為肚痛到不行太急了，才會到頂樓如廁，但他蹲在女兒牆下方，對面住戶看不到。

屋主則證稱，公寓1樓大門有上鎖，頂樓鐵門也都是關上的，檢方認為足證該露台並非公共場所，且洪男脫衣褲並非出於滿足自身性慾，認定妨害風化罪嫌不足，但因未經住戶同意進入公寓，仍觸犯侵入住宅罪。

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