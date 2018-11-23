魔術師PO柯P選前之夜發「走路工」 稱表演搭人潮順風車

2018-11-23 17:54

〔記者邱俊福／台北報導〕曹姓、張姓2名業餘魔術師在臉書PO文，「柯XX市長活動晚會，11/23（五） 17:30~2200，需要65名工作人員，地點：四四南村，費用500元，結束現領，意者私賴LINE：XX」等文字，散布發走路工不實言論，台北市警察局大安分局據報偵辦後，前晚將2人通知到案說明，他們聲稱是自己舉辦表演活動，為了增加表演可看性，事先確實並未知會候選人競選辦公室。

警方說，柯文哲競選總部工作人員檢具截圖資料，日前向警方備案，適逢投（開）票日期將屆，發（散）布此一訊息甚為敏感，立即與刑警大隊科偵隊共組專案小組，報請檢方遴派專案檢察官指揮偵辦，並依貼文內容資訊，循線查知涉案者身分。

警方前晚將曹姓、張姓涉案人通知到案說明。嫌犯供稱，他們是業餘專職魔術表演從業人員，於網路搜尋得知這場公開行程活動，因為柯候選人的選舉造勢場合人潮眾多，為了搭人潮順風車，先散發有酬招募現場互動人員（臨演）活動，想增加表演活動可看性，事先確實並未知會該候選人，訊息貼出後不久就有網友告知可能涉及不法，已主動刪除並修正招募資訊內容。

全案依違反公職人員選舉罷免法，函報地檢署偵辦，地檢署於今日開庭偵訊後，諭令張姓、曹姓涉案人分別以新台幣3萬、5萬元交保。

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