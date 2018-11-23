強盜犯法庭道歉拚交保 分期攤還6.6萬和解金

2018-11-23 17:17

［記者陳恩惠／台北報導］去年才因2004年犯下殺人未遂案獲交保的40歲男子簡嘉賢，今年9月間涉嫌強擄馬偕護校17歲女學生上車，持球棒毆打，逼問提款卡密碼，恐嚇「不講的話要把你殺了」，再犯強盜案件，士林地方法院今天再度開庭審理，簡嫌以罹有心臟衰竭、女友懷孕為由要求交保；法官讓雙方立刻協調，並以分期攤還6萬6千元和解成功，法官預定明年元月8日再次開庭審理。

目前就讀馬偕護校3年級的林姓受害女學生，與母親及舅舅一塊出庭，簡嫌的唐姓未婚妻在另名男姓友人的陪同下，挺著5個月的孕肚到庭聆聽，當法官詢問林姓女學生是否願意和簡嫌和解時，唐女立刻坐在林母的身旁，替簡嫌道歉，並向他們請求原諒，希望雙方能夠和解，由於在庭上說話遭法警制止；女學生和母親商議後，決定和解。

簡嫌向法官表示，他承認犯行，但否認「強盜既遂」，辯稱：「女學生上車後，表示她的包包和手機掉在車外，她拜託我拿上車，我順手放在前座」，他否認直接去搶包包；檢察官則認為，被告所犯為加重強盜既遂，因他將包包等財物置放在前座，置於被告實力支配之下，應為既遂。

簡嫌當庭又向法官請求讓他交保，表示自己罹有心臟衰竭重症，且女友目前懷孕已5個月，無法工作，沒有收入，希望能讓他交保、工作賺錢，但法官表示，2004年他所犯下的殺人未遂案件，當時判刑10年確定，也入獄服刑直到去年9月假釋出獄，由於再犯案，將撤銷假釋，可能將服完剩餘的4年徒刑。

庭訊後，法官當場安排雙方前往調解室進行協商，在重重警力戒護下，調解前簡嫌先起立向女學生鞠躬道歉，雙方展開20分鐘的協商，最後協議償還6萬6千元，簡嫌向女學生保證，每月5日會攤還1萬元，但是得讓他能交保，才能工作、還錢，等候在外的簡的友人立刻掏出1萬元，做為第一期的和解金。

林姓女學生表示，這件強盜案件讓她產生陰影，雖然時不時會想起，行走在9月間被搶的小徑時，根本不敢再獨行，但她說「可惡之人必有可憐之處」，所以她願意和解。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/