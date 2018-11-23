好友相約夜間走路運動 遭車撞一死一傷

2018-11-23 16:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林大埤豐田產業道路19日晚上發生路人遭自小客車撞擊意外，造成一死一傷，據指出，2人是鄰居晚上相約走路運動，遭到對向自小客車失控衝撞，事故原因由警方釐清中。

斗南警方19日晚上7點多接獲報案，台78線東西向快速道路旁的產業道路發生車禍，2名路人被車撞落水溝，身受重傷。

現場村民指出，2名婦人從台1線省道往大埤路方向走在左側，自小客車也是往大埤方向靠右行駛，在完全沒有剎車之下撞上2名婦人，撞擊力道猛烈，自小客車的擋風玻璃破裂，其中一名婦人現場無生命跡象。

警方說，婦人送大林慈濟醫院急救恢復心跳，隔天仍傷重不治，另一名婦人手術後生命跡象穩定，自小客車駕駛酒測值0，當時開車要回大埤住處，行經事故現場失控撞上對向的2人。

斗南分局指出，許多人習慣在清晨、夜間在產業道路走路運動，但產業道路多數照明設備不足，清晨天色未亮、晚上昏暗，提醒民眾外出運動，除了走在逆向，最好隨身穿載反光、發亮的東西。

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