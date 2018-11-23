辜仲諒出國參加世界棒壘會議夢碎 高院駁回解除境管聲請確定

2018-11-23 15:00

〔記者楊國文／台北報導〕涉紅火案被判刑的中信慈善基金會董事長辜仲諒，因涉入侵占中信金控資產案，前年被諭知1億元交保並限制出境至今，身兼中華棒協理事長的他，日前以接到世界棒壘球協會邀約到法國討論棒球重返奧運事宜，向審理的台北地院聲請暫時解除限制出境，但北院以辜仍有逃亡之虞、開會可由其他理事出席，駁回聲請。辜不服提出抗告，高等法院支持北院見解，認定辜有逃亡可能、且紅火案二審被判3年半，也被限制出境，今駁回抗告案確定。

辜仲諒具狀指出，接到世界棒壘協會與法國棒壘協會邀請，希望棒協能派人到法國開會，討論如何爭取棒球列入2024年與2028年的奧運事宜，辜認為他擔任棒協理事長，是最佳代表，應親自代表中華棒協出席國際會議，藉以拓展歐洲棒球連線，為台灣參與國際賽事架起橋梁，讓棒球得以重返奧運，列為固定競賽項目，立刻向北院聲請暫時解除境管，期間是本月11日到25日的境管。

辜強調，他的根在台灣，家人、家族、財產也在台灣，2名子女年幼，絕無棄保潛逃可能，況且，紅火案雖也將他境管，但他多次聲請暫時解除境管均核准，也都如期返台，足證無逃亡之虞；他甚至表示，除了原先交保金1億元外，願意增提保證金及責付給辯護人。

北院認為，辜仲諒所涉為最經本刑7年以上重罪，乃「重大經濟犯罪」、「重大刑事案件」，若未持續境管，難保訴訟中辜發現不利於他時會潛逃不歸，加上我國的外交困境，屆時司法互助引渡回國機會低；至於家人與財產均在台，司法實務上也常出現棄保潛逃的情形。

北院指出，參加國際會議可由同具棒球專業、協調能力佳的理事出席，也可用視訊等方式替代出國開會，裁定駁回辜的暫時解除境管聲請。辜不服，向高院抗告。

高院裁定認為，辜仲諒有涉中信金購地等案，為最輕本刑7年以上之重罪，雖然失口否認犯行，但依相關卷證顯示辜犯罪嫌重大，若出境恐有滯留國外不歸情形，將影響審判進行，尤其是辜所涉紅火案選高院判刑3年半，正由最高法院審理中，也被限制出境，因此駁回辜的抗告案。

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