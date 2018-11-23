慶富少東陳偉志棄保潛逃 3名官警被連坐記過撤銷

2018-11-23 15:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕慶富集團承造海軍獵雷艦涉詐貸，被告副董事長陳偉志今年5月棄保潛逃，「協助」的左營分局狀況外，未回報高雄地院，市警局對分局長蔡文峰等相關員警記過或調地等處分，監察院主動調查後，建議待檢方釐清案情後再議，目前連坐處分的3名警官確定撤銷，承辦業務的羅姓警員待檢方調查案情後，再進一步針對行政責任議處。

至於刑事部分，高雄地檢署日前已立「他字」案，調查是否有員警涉藏匿人犯等刑責，目前持續偵辦中，若確認只是單純疏失，才會考慮做不起訴處分；檢方表示，一般行政責任與刑事多分開追究，相關撤銷連帶責任部分，均尊重行政部門，不予評論，但強調刑事部分定會依法偵辦。

督察室表示，監察院調查慶富案時，約詢市警局並提及「不能完全怪罪官警」，建議暫時撤銷行政處分，待檢方偵結後一併究責，督察長劉祥浤表示，此案受牽連負連座的三位警官，包括分局長蔡文峰、偵查隊長蔡信助、所長黃立凡各記一至二次過的懲處，上月已先撤銷。

慶富集團涉嫌詐貸案，董事長陳慶男夫妻、次子副董事長陳偉志，都是檢方起訴的主要被告，依規定每日向轄區市警局前鎮分局復興路派出所報告，但陳偉志今年3月間遷戶籍到左營區，改到左營分局新莊派出所報到，5月6日起就未出現報到，派出所及左營分局一直沒向高雄地院回報，直到雄院5月22日主動聯繫派出所，才發現陳偉志已棄保潛逃，不知去向。

高雄地院於6月4日開庭，對陳偉志發布通緝，當時的警察局長何明洲下令撤查相關員警疏失責任，分局長蔡文峰、偵查隊長蔡信助各記過1次，新莊派出所長黃立凡記過2次，調為非主管職務，至於承辦業務的羅姓警員，也被函送檢方分案調查，釐清有無刑事責任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/