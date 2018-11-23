聲請再審開庭 死刑犯謝志宏：我真的沒有殺人！

2018-11-23 15:00

〔記者王俊忠／台南報導〕發生在2000年的台南市歸仁區雙屍命案涉案兇手謝志宏，2011年被最高法院判決死刑定讞，家屬與冤平協會、律師展開營救行動；台南高分檢檢察官林志峯在今年9月以找到謝未殺人的新事證聲請法院再審。台南高分院於今天上午開調查庭，謝志宏當庭喊冤說：「我真的沒有殺人！」

謝志宏表示，感謝多年來志工、律師幫忙他追求真相；檢察官找到新事證，今天才有希望坐在法庭證明自己清白的機會，「我真的沒有殺人！」受理法官林坤志最後庭訊表示，此案還有傳喚鑑定人等調查證據程序，會再開庭，謝志宏先還押監獄。

謝志宏胞兄與母親也出庭耹聽，謝志宏胞兄說，有機會平反弟弟冤獄，希望弟弟能早一點回家，謝謝大家關心。

3位辯護律師葉建廷、黃致豪、涂欣成說，謝志宏案是繼鄭性澤、蘇炳坤後，第3件檢、辯雙方合作聲請再審的冤獄案，檢察官找到6項有利於謝志宏的新事證，可以推翻原來有罪判決，他樂觀再審的機會相當高。

林志峯指出，他於今年8月16日到歸仁分局當時專案卷宗找到18年來不曾曝光的謝志宏案發當天行蹤交代手寫稿，謝在這份行蹤稿沒提到說有下手殺害陳女與張姓老農，可信度很高；其次，王姓證人帶警方到南門路描繪的兇嫌畫像，也未交給檢方，這畫像很像該案主嫌郭俊偉。

此外，警方有畫郭俊偉住家的現場圖，同樣未交給檢方。林志峯並說，警方詢問謝志宏的兩份警詢筆錄錄音帶沒交給檢方、也消失不見了；命案發生前，郭俊偉曾為細故到永康砸1家檳榔攤及傷害店員，展現殘暴個性，這部分未被警檢院審酌；法醫研究所在2010年推翻自己在2003年鑑定所做老農傷勢是兩名兇手所為的結論，改稱無法確認兇手人數。

林志峯說，法官指案發時謝志宏未向附近陸軍輕航機基地大門衛兵求援。他曾到現場勘驗，現場是基地圍牆、無大門，只有1處工廠大門，法官可能誤認是基地大門。18年前，謝個子矮小、個性依賴、懦弱盲從，也無殺害陳女與老農的動機，殺害兩人是郭俊偉1人所為，謝志宏並未參與。

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