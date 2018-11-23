聲請再審開庭 死刑犯謝志宏：我真的沒有殺人！

2018-11-23 15:00

〔記者王俊忠／台南報導〕發生在2000年的台南市歸仁區雙屍命案涉案兇手謝志宏，2011年被最高法院判決死刑定讞，家屬與冤平協會、律師展開營救行動；台南高分檢檢察官林志峯在今年9月以找到謝未殺人的新事證聲請法院再審。台南高分院於今天上午開調查庭，謝志宏當庭喊冤說：「我真的沒有殺人！」

謝志宏表示，感謝多年來志工、律師幫忙他追求真相；檢察官找到新事證，今天才有希望坐在法庭證明自己清白的機會，「我真的沒有殺人！」受理法官林坤志最後庭訊表示，此案還有傳喚鑑定人等調查證據程序，會再開庭，謝志宏先還押監獄。

謝志宏胞兄與母親也出庭耹聽，謝志宏胞兄說，有機會平反弟弟冤獄，希望弟弟能早一點回家，謝謝大家關心。

3位辯護律師葉建廷、黃致豪、涂欣成說，謝志宏案是繼鄭性澤、蘇炳坤後，第3件檢、辯雙方合作聲請再審的冤獄案，檢察官找到6項有利於謝志宏的新事證，可以推翻原來有罪判決，他樂觀再審的機會相當高。

林志峯指出，他於今年8月16日到歸仁分局當時專案卷宗找到18年來不曾曝光的謝志宏案發當天行蹤交代手寫稿，謝在這份行蹤稿沒提到說有下手殺害陳女與張姓老農，可信度很高；其次，王姓證人帶警方到南門路描繪的兇嫌畫像，也未交給檢方，這畫像很像該案主嫌郭俊偉。

此外，警方有畫郭俊偉住家的現場圖，同樣未交給檢方。林志峯並說，警方詢問謝志宏的兩份警詢筆錄錄音帶沒交給檢方、也消失不見了；命案發生前，郭俊偉曾為細故到永康砸1家檳榔攤及傷害店員，展現殘暴個性，這部分未被警檢院審酌；法醫研究所在2010年推翻自己在2003年鑑定所做老農傷勢是兩名兇手所為的結論，改稱無法確認兇手人數。

林志峯說，法官指案發時謝志宏未向附近陸軍輕航機基地大門衛兵求援。他曾到現場勘驗，現場是基地圍牆、無大門，只有1處工廠大門，法官可能誤認是基地大門。18年前，謝個子矮小、個性依賴、懦弱盲從，也無殺害陳女與老農的動機，殺害兩人是郭俊偉1人所為，謝志宏並未參與。

  • 協助爭取謝志宏案再審的律師團與人權志工。（記者王俊忠攝）

    協助爭取謝志宏案再審的律師團與人權志工。（記者王俊忠攝）

  • 謝志宏的胞兄與母親到台南高分院出庭耹聽謝志宏案聲請再審的調查庭。（記者王俊忠攝）

    謝志宏的胞兄與母親到台南高分院出庭耹聽謝志宏案聲請再審的調查庭。（記者王俊忠攝）

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