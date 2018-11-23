「今天一定要上妳」 妙齡女慢跑竟被惡狼撲倒欲硬上

27歲女子到新莊田徑場跑步，未料被男子推到在地，還對她說「妳這婊子，我今天一定要上妳」。（情境照）

2018-11-23 13:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕30歲丁姓男子晚間至田徑場，見一名女子在跑步，不顧跑道還有其他民眾在慢跑，突將女子推倒在地，恫稱：「妳這婊子，我今天一定要上妳」等語，還試圖脫下女子褲子及內衣，其他民眾聽到女子呼救聲上前阻止，丁男才未得逞，新北地院今依強制性交未遂罪判丁男徒刑2年10月，可上訴。

判決指出，今年6月3日晚間10時許，一名27歲女子到新北市新莊田徑場跑步，未料丁男卻突然從後方抓住女子右肩，強拉她轉向面對他後，接著將她推到在地說：「妳這婊子，我今天一定要上妳」、「我就是要幹妳」等語，並伸手強扯女子的運動短褲，結果沒成功，丁男改扯下女子短袖上衣，還試圖脫去女子內衣，女子嚇得奮力掙扎、大聲尖叫，其他在田徑場跑步的民眾。聽到女子求救聲，連忙上前制止丁男，報警將這匹膽大包天的惡狼送辦。

審理時，丁男辯稱「認錯人」，誤以為對方是住在同區的江姓女友人，但被害女子及目擊者證稱，案發時，丁男從沒有說「認錯人」，女子跌坐在地時，丁男彎著腰拉扯女子衣服，還一直說：「我要上妳！」試圖侵犯女子。

江女出庭時則說跟丁男不熟，加上江女與被害女子體型胖瘦不同，法官因此不採信丁男辯詞，且被害女子迄今還不時做惡夢，認為丁男不宜輕縱，依強制性交未遂罪判刑2年10月。

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