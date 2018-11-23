沉迷網路簽賭 新北警半年慘輸373萬

2018-11-23 13:08

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市李姓警員迷上地下職棒簽賭，在同分局服務的黃姓警員也想簽賭，李員將帳號密碼借黃下注，黃員半年慘輸373萬元，無力償還，主動自首，此事才曝光，考量兩人坦承犯行，新北地院今依賭博罪判處李員罰金1萬5千元、黃員1萬元，得易服勞役，可上訴。

據悉，27歲李員與28歲黃員是警專同學，在校就已熟識，案發後，李、黃各記一大過處分，調往他地任職。

判決指出，黃員得知李員有在玩地下簽賭網站，詢問李員有無管道讓他也能下注，去年6月，李員將網站帳號、密碼給黃，黃利用手機登入網站簽賭，以運動賽事為簽賭標的，每注至少100元，李員與黃員則每周相約結算輸贏金額，同年9月，黃員因積欠賭債太多帳號被封鎖，仍手癢想賭，情商借用李員的帳號、密碼，請李員代為下注，直到去年11月，黃員欠下373萬元賭金，才驚知「事情大條了」，主動向上級自首坦承。

李員供稱認識網站經營者，對方認為找他比較方便，才會透過他收受、交付黃的賭金；黃坦承簽賭，願接受裁判，法官認為兩人在賭博網站賭博，助長投機僥倖風氣，危害社會善良風俗，確有不該，但審酌黃員自首坦承犯行、態度良好，因此判處罰金。

李員另被控意圖營利供給賭博場所等罪，因無證據證明李員有從中獲利並參與賭博網站經營，此部分獲檢方不起訴。

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