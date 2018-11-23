投縣議員候選人樁腳現金買票 檢聲押法官裁交保檢提抗告

投縣第一選區某議員的樁腳涉現金買票，有選民繳回千元。（示意照）（記者陳鳳麗攝）

2018-11-23 12:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議員第一選區某候選人的曾姓樁腳涉以每票500元幫忙買票，南投檢警調傳喚相關選民、證人和曾姓男子，有選民繳回賄款1000，南投檢方向地院聲押，惟法院以有羈押之原因、但無羈押之必要為由，裁定5萬元交保及限制住居，檢察官不服已提起抗告中。

住在南投縣名間鄉的曾姓男子，涉嫌於10月間及11月初，以每票500元的代價，幫某候選人向民買票，南投檢警調在19日向地方法院聲請搜索票獲准，同步傳喚選民、證人和曾男，並扣得選民繳回的賄款1千元。成為南投檢警調偵辦賄選案行動中，首件縣議員選舉層級的賄選案。

南投地檢署檢察官訊問後，認為曾男涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項的投票行賄罪嫌，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，惟法院以「有羈押之原因、但無羈押之必要」為理由，裁定5萬元交保，並限制住居。檢察官不服裁定，已提起抗告。

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