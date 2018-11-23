集氣！國道被撞21歲警員才分發1個月 重傷昏迷指數3

王黃警員昏迷指數3，在東元醫院緊急手術後，中午轉林口長庚。（記者廖雪茹攝）

2018-11-23 12:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕道楊梅分隊2名員警處理車禍遭撞受傷，其中21歲王黃冠鈞10月20日才分發報到，因屬實務訓練階段，當時留在車內未下車，沒想到遭後車追撞重傷，昏迷指數只剩下3，經緊急手術後，中午由警車開道從竹北東元醫院轉林口長庚醫院繼續搶救 。

國道公路警察局第二公路警察大隊表示，國道1號南下86.7公里新竹湖口路段，一輛黑色自小客車輛今天凌晨1點多疑似撞擊掉落物爆胎，停在內側車道上，大隊派遣楊梅分隊巡邏警力前往處理，到達現場時，見駕駛及乘客共4人下車站立車外，現場險象環生，執勤員警開啟巡邏車警示燈及鳴警報器，壓慢後方車流趨近。

當抵達事故車輛後方，駕駛葉姓警員和副駕駛座林姓小隊長分別下車，欲擺設安全錐， 王黃警員因為是實習警力，留在右後座沒有下車。沒想到，後方29歲王姓男子駕駛自小客車疾駛過來，撞擊巡邏車及前方事故車輛。

東元醫院急診室主任林鎭宇受訪表示，王黃警員顱內出血、血胸與肝臟撕裂傷，大量出血，昏迷指數只剩下3，經醫療團隊緊急手術後，尚未脫離險境。林姓警員頭部撕裂傷，及手腕骨折，目前無生命危險。

國道警方表示，王黃警員為警專35期畢業實務訓練生，高雄人，平日愛好運動，屬於陽光型男孩，發生事故後，父母已從高雄緊急北上陪同搶救。51歲林姓小隊長則為警專6期畢業，78年開始從警。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/