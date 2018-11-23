老婆是車主忘繳稅 老公開BMW休旅車外出險被查扣

2018-11-23 12:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕欠稅6萬2746元的一輛黑色BMW休旅車，22日停放在桃園火車站前的路旁停車格內，聯合執行欠稅車輛小組人員發現，準備拖吊查扣時，駕車的林姓男子趕忙出面，得知導因於他的妻子忘了繳稅，他趕忙前往行政執行署桃園分署繳清欠款，休旅車才沒被查扣。

行政執行署桃園分署、桃園市政府交通局與地方稅務局組成聯合執行欠稅車輛小組，針對轄內欠繳使用牌照稅的車輛加強執行，只要交通局整合停車資訊發現欠稅車輛在停車格內，就會立即通報執行署人員，前往查扣車輛。

22日下午3點多，林男妻子名下的黑色休旅車，停放在桃園區中華路的路旁停車格內，行政執行署桃園分署人員接獲通報，立即前往執行拖吊查扣作業，還引起圍觀，林男發現休旅車附近的騷動，緊急出面，才搞清楚休旅車欠稅6萬餘元，將要被查扣。

林男解釋，因為車主是他的妻子，他根本不知道他妻子忘了繳稅，並非存心欠稅。隨後林男前往行政執行署桃園分署繳清欠款，才順利開著休旅車返回彰化。

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