警處理不存在的車禍？ 原來一個酒駕、一個肇逃

小貨車與機車發生碰撞。（記者許國楨翻攝）

2018-11-23 12:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區週二發生一起小貨車與機車碰撞的交通事故，警方獲報處理時，明明已連人帶車倒地的機車騎士卻不承認有車禍發生，找來小貨車司機也否認事故，直到員警出示相關影像與物證後兩人才說：「好像有這麼一回事」，結果一個酒駕、一個肇逃，難怪都不願承認，最後雙雙送辦！

台中市第五分局交通分隊當天獲報，轄內中清路上發生一起交通事故，46歲魏姓機車騎士倒在地上一動也不動，傷勢好像很嚴重，員警趕赴現場處理先通報救護車將魏男送醫時，聞到他身上散發出濃濃酒味，結果抽血換算酒測值高達0.53毫克，超過法定標準值甚多。

員警隨後至醫院探視魏男了解車禍發生經過，魏男卻矢口否認有這起事故還不斷強調：「我為什麼在醫院？怎麼胸骨疼痛？」警出示車禍現場照片及超標的酒測單後，他才承認有酒駕情事說：「昨晚與朋友喝酒後搭小黃回家，因為睡不著吃了安眠藥，真的是我騎車嗎？」

員警再出示影像魏男才話峰一轉說：「好像…真的是我騎車，大人我受到委屈，你要幫我出口氣，找到撞我的人！」

警方隨即再調閱路口監視器過濾，以車追人揪出涉嫌肇事的44歲趙姓小貨車司機，未料他也說：「我當時開車直行，過程中沒有感覺異樣。」直到警方出示監視器畫面，趙男才啞口無言坦承好像與機車有碰撞到。

這下真相大白，原來魏男酒後騎車，趙男肇事逃逸，難怪兩人都不承認有車禍發生，訊後將魏男依公共危險，趙男則依肇事逃逸及過失傷害等罪嫌雙雙送辦。

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