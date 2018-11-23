吸毒殘害肚內嬰兒！ 毒鴛鴦連犯3強盜案遭逮

施男（左）佯裝加油，洪男（右）持槍搶加油站。（記者湯世名翻攝）

2018-11-23 11:58

〔記者湯世名／彰化報導〕毒品害人不淺！彰化縣芬園鄉與南投縣草屯鎮19日於1小時內接連傳出3起超商、加油站強盜案，共被搶走3萬3000多元，警方據報追查，21日循線將施姓、蔡姓毒鴛鴦與同夥洪姓男子查獲到案，起出改造手槍、子彈與海洛因、安非他命等贓物。3嫌供稱是因為吸毒缺錢花用，遂鋌而走險犯案，警方發現蔡女已懷孕，卻還吸毒殘害肚裡的嬰兒，痛責實在離譜。

警方調查，38歲施姓男子與33歲蔡姓女友涉嫌夥同44歲洪姓男子，於19日凌晨3時開車到彰化縣芬園鄉彰南路，短短半小時內接連持刀、槍強盜某加油站、超商共得手2萬3000多元，清晨4時開車至南投縣草屯鎮博愛路時，再持刀槍闖入某超商行搶1萬多元，隨即沿產業道路至台中市烏溪橋堤防旁變換原本車牌，躲避警方查緝。

彰化、南投警方據報後隨即聯合成立專案小組，並報請彰化地檢署檢察官陳宗元指揮偵辦，經專案小組調閱現場監視器，發現施男與蔡女、洪男等3人涉嫌重大，經專案小組不眠不休調閱數百餘組監視器及車行紀錄，發現3嫌多以車為家、居無定所，且常停放於超商外，極有再犯的可能。

專案人員前天發現施男將犯案車輛藏於鹿港鎮住處，立即報請檢察官執行拘提及搜索，當場將施男、蔡女查獲到案，同時另組專案人員亦於台中市沙田路將另一名洪姓同夥查獲到案，並起出改造手槍1把、子彈7顆、強盜案懸掛的2面車牌、海洛因4.99公克、安非他命2.01公克等贓物。

警方偵訊時3嫌都坦承犯行，並供稱是因吸毒缺錢花用，才鋌而走險行搶超商、加油站，警方還發現蔡女今年6月曾生產，目前又已懷有身孕，有如吸毒後再餵食嬰兒，殘害幼苗，警方另清查，施男、蔡女另涉毒品通緝，因此警方偵訊後，將2人由檢察官發監執行，洪男則裁定羈押。

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