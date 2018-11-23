中市外埔區里長朱勝永賄選被訴 道出買票者心態

2018-11-23 11:57

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署查察賄選今上午起訴台中市外埔區中山里里長候選人朱勝永（現任），涉嫌與堂兄、胞兄及兩樁腳賴姓堂嫂、王姓鄰長，分工合作以每票1千元向里內選民買票，打算買50票（已花錢買了29票），台中地檢署偵結起訴朱勝永等5人。

現任里長朱勝永坦承客觀事實，但否認犯罪，他辯稱確實在9月間就與堂兄等人討論是否買票，但他指示「如果對手買票，我們再來買票，對方買多少，我們就跟著買」，因為是現任里長優勢，但如果對方有花錢，現任里長沒花錢，在鄉下民眾會認為不想選，他就會落選，而在11月3、4日，堂兄告知聽說對手已經買票，所以他們也部分買票，每票1千元。

朱勝永說，他有詢問堂兄為何這麼早就開始買票，堂兄說「要的話就趕快做決定、趕快出手」，他就全權讓堂兄處理。

候選人堂兄辯稱，其實他很討厭買票，買票錢是候選人的胞兄出的，其實朱勝永不買票也會當選，但因為鄉下地方長年有買票惡習，如果對手買票了，朱就會當選變落選，他擔心的是朱些微票數落選就不值得了。

朱勝永胞兄供稱，對方嗆聲說要花錢比賽，也就是買票，雖然弟弟是現任，一旦對方買票，還是會擔心落選，他買票的8千是自己出的，而堂兄負責住處附近鄰居的買票錢，也是堂兄自己出的，他是找非外來人口的里民買，他不敢跟外來人口買。

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