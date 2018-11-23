不滿海軍人事檢討報導傳有「個人私怨」 三星上將告媒體

2018-11-23 12:07

〔記者錢利忠／台北報導〕去年3月，海軍1日內出現3則負面新聞，時任副參謀總長執行官的海軍二級上將蒲澤春，奉命調查軍紀，他在檢討報告中，建議懲處時任海軍戰鬥系統工廠少將廠長張鳳強，事後卻被《上報》報導，指似乎有「個人私怨」的疑竇，蒲澤春為此控告上報總編輯謝忠良及撰稿記者朱明加重誹謗；台北地檢署認定罪證不足，今將2人不起訴。

去年3月12日1天之內，海軍接連因標準二型飛彈陶瓷護罩出現裂痕、紀德軍艦電線走火，以及2名士官涉嫌開毒趴等3件負面新聞登上媒體版面，時任國防部長的馮世寬簽文指示蒲澤春負責調查，蒲澤春在檢討報告中，以張鳳強不適任主管為由，建議調為艦指部委員作為懲處。

海軍人事調動案消息傳出後，《上報》刊載其中內幕，下標「【內幕】報復私人恩怨 副參謀總長蒲澤春出重手降調海軍戰系廠長」，內容提及，早在2012年，兩人（指蒲澤春與張鳳強）就被傳有過節，且2017年2月，張鳳強汰除某位左營戰系廠酒駕人員，據悉剛好是曾與蒲澤春同去美國接紀德艦的首批人馬…海軍內部議論紛紛，認為蒲澤春以上將之尊，對快退伍的少將張鳳強下重手，似乎會讓人有「個人私怨」的疑竇。

蒲澤春不滿該報導影射海軍人事案有「個人私怨」，認為報導內容穿鑿附會，怒控《上報》加重誹謗；該報導撰稿記者朱明庭訊時，強調有向海軍的內部人士查證，但不便透露消息來源，且其他媒體也曾報導過海軍去年所發生的3件負面新聞。

檢方認為，該報導中所提及的事件確實曾發生，並非撰稿記者憑空想像，且該報導也使用「似乎」等非肯定句的字眼，認定該報導所推測的內幕，有一定程度的事實依據，即使報導內容不一定完全與事實相符，也難以據此推斷有加重誹謗的犯意。

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