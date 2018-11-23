偷車賊專挑馬3下手 悠哉取贓被逮

2018-11-23 11:51

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市平鎮、龜山地區近來汽車失竊案件頻傳，41歲劉姓男子專挑馬自達3車款下手，1個月內偷到手3輛，平鎮警方佈線連日追查，昨接獲線報、警見時機成熟，趁劉男今凌晨要取車時，一擁而上將他逮捕，嚇得他大喊「不要打我！」全案訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

平鎮警分局指出，近日汽車失竊頻傳，且遭竊車輛均為同款車型，犯案手法也相當類似，研判應是同一人所為，經調閱失竊地點沿線數十支監視器畫面比對，鎖定有多項竊盜前科的劉姓男子。

今凌晨2點許，警方接獲線報發現劉男所偷竊的自小客車，停放於中壢區大勇四街旁，警方專案小組見機不可失立即派遣便衣員警到場埋伏時，果然看見劉男悠哉地來取車，便衣員警當下一擁而上壓制並逮捕劉男，偷車賊被突如其來的圍捕嚇壞，大喊「不要打我！」令員警啼笑皆非。

劉男落網後坦承犯案，供稱另犯下龜山及林口地區的汽車竊盜案件，2部失竊汽車都藏在桃園區某大賣場地下停車場內，當專案小組前往起贓時，發現劉男所偷的自小客車都是同品牌同款型的車種，開到沒油就換車，警訊後，除將劉男依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦外，並擴大偵辦劉男有無涉及其他竊盜案件，以釐清案情。

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