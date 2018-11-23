機車噴飛20公尺 新北三重中山橋騎士自撞身亡

車禍現場。（記者王宣晴翻攝）

2018-11-23 11:45

〔記者王宣晴／新北報導〕25歲的張姓騎士昨晚與同事行經新北市三重中山橋往新莊方向時，疑因天雨路滑，不慎自撞橋面分隔島，撞擊力道猛烈，機車噴飛20公尺，張男疑因頭部遭到重擊，當場失去生命跡象，後方的同事見狀趕緊報案，但張男仍傷重不治，警方調查現場，初步排除有外力介入，仍待檢察官相驗遺體，釐清死因。

警方調查，昨晚10時許，張男與同事從三重各自騎車，行經中山橋準備返回新莊住處，但橋上光線昏暗，加上天雨路滑，張男疑因車速過快失控，自撞橋面上的分隔島，現場煞車痕長達10公尺，張男機車也噴飛到距離撞擊點20公尺處。

警消獲報趕抵，發現張男已無生命跡象，送醫搶救後仍傷重不治，警方勘驗現場，確認張男酒測值為零，也只在機車前側發現分隔島的黃色油漆，並未發現其他撞擊痕跡，初步研判是自撞車禍，家屬對於車禍原因也無意見，今日將相驗張男遺體，釐清死因。

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