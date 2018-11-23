「鬼怪」網上賣毒糖果 好奇女上鈎…來的不是「孔劉」

警方攔查自小客，身形豐腴的李女坦認攜毒。（記者許國楨翻攝）

2018-11-23 11:24

〔記者許國楨／台中報導〕身形略顯豐腴的李姓女子想瘦身，在網路認識暱稱「鬼怪」藥頭暗示有「糖果」可以減肥相約交易，李女原幻想對方會如韓劇中的孔劉滿心期待，結果一見面發現實在差很多仍勉強完成交易購買實則是安非他命的毒糖果，懊惱不已的李女隨後請友人搭載違停路旁大吐苦水，竟又被警方當街查獲安毒及吸食器，雙重打擊讓她差點崩潰。

台中市警局保安大隊第一中隊前晚巡經西屯區黎明路，發現一輛黑色自小客路旁違停攔查時，只見坐在副駕駛座的35歲李女神情緊張，東張西望，警方直覺有異懷疑必有隱情，要求李女連同開車32歲賴男一併下車受檢，果然光目視就看到散落在後座的安毒吸食器。

李女此時見大勢已去，坦認持有吸食器並自隨身包包拿出兩包安毒交付，她哀怨的向警方說，因身形較豐腴一直想瘦身，日前在網路聊天室看見一名暱稱「鬼怪」男子傳訊息，對方先暗示要「糖果」嗎？還說用了會很開心、不會想睡覺、還會減肥，卻不說明糖果是何物，需見面談。

此舉讓李女充滿好奇，除了想了解「糖果」是何種靈丹妙藥，「鬼怪」會如韓劇中的孔劉嗎？想一探究竟對方是何方神聖，但相見不如不見，對方身高才165公分左右，且看起來像流氓，根本不像孔劉簡直像恐龍，儘管落差很大但為了減肥，仍勉強與對方完成交易購買實則是安非他命的毒糖果。

李女說，交易後當下心情很沮喪才打電話請友人賴男開車前來搭載，並請他將車子停在路旁聊天大吐苦水，沒想到竟又被查獲毒品；警方則在訊後將李女依毒品罪嫌送辦，同時對賴男採尿送驗，一旦呈毒品反應再究責送辦。

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