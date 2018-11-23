東檢一夜查獲4起現金買票 里長、鄉代到縣議員候選人皆有

2018-11-23 11:32

［記者王秀亭／台東報導］台東地檢署一夜查獲4起現金買票案，涉案候選人從台東市里長、鹿野及長濱鄉民代表，到第一選區（台東市）縣議員候選人皆有，經訊問後，台東市李姓里長候選人及第一選區某縣議員候選人嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

台東地檢署表示，第一選區某縣議員候選人以每票1000元進行現金買票，選民收下4000元匯款後，心有不安將賄款退回，檢調獲報後持搜索票至該候選人住所搜索，經問訊後，因涉嫌重大，有串證之虞，已向台東地方法院聲請羈押禁見。

台東市李姓里長候選人則以每票1000元行賄選民，該候選人在部分選民拒收賄款下，竟將賄款強塞在選民們旁的工具箱，經台東警分局約詢候選人，及通知選民到案說明後，同樣聲請羈押禁見。

另外，在鹿野鄉及長濱鄉接傳出有鄉民代表現金買票，鹿野鄉代候選人外甥的潘姓男子以每票2000元，為候選人現金買票，縣警局通知潘男及相關民眾到案，並扣得選民交付剩餘的700元賄款，潘男訊後坦承，以10萬元交保候傳。

長濱鄉某鄉代候選人的舊識吳姓男子則以每票2000元，為該候選人現金買票，成功警分局蒐證後，持搜索票至吳某及相關選民住處，並通知兩人到案，扣得選民交付的賄款4千元，吳某訊後坦承，以3萬元交保候傳。

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