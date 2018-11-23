不倫戀女法警 男法警備勤室硬上還自拍

2018-11-23 11:36

〔記者溫于德／台北報導〕花蓮地檢署已婚袁姓男法警，不倫戀一名喪夫女法警，被要求分手後仍想發生性關係，竟趁兩人單獨值夜勤時，強拉女方到男備勤室性侵、口交得逞。袁事後被依強制性交罪判刑3年，最高法院今駁回上訴定讞；袁男去年已遭花蓮地檢署記兩大過後免職。

據悉，袁的家人均發展有成，袁本身則是具20年資歷的資深法警，但去年7月間，女法警不堪婚外情壓力，開口向袁要求結束感情時遭拒絕；當月21日22時許，兩人一同值班時，女法警直接告訴袁男已向上級長官報告不倫，氣得袁在辦公室內飲酒並發生爭吵。

花蓮地院判決指，袁男當時極度不爽，甚至在花檢脫光衣服並於大廳咆哮，最後硬將女法警拉進男備勤室強迫性交、口交得逞，過程中還持手機攝影。

女法警遇害後向法警長自揭受害過程，同時向檢察官提出告訴，袁男立刻遭拘提，但未第一時間出面的袁，經家人與同事策動，才到案說明。

法院審理期間，袁男承認硬上女法警，但大打悲情表示，犯下本案後，未來已無公家頭路，家庭負擔與房貸尚需他負責，且已獲女方原諒，盼求輕判；但合議庭認定，袁身為具司法警察事務之法警，除值勤時飲酒，還在辦公室處所以暴力手段行性侵，去年11月14日依強制性交罪判3年徒刑，並沒收偷拍手機。

不服的袁男上訴時再度強調，已與女法警達成和解，且遭免職確定後已喪失公務員資格及高額退休金，現又是家庭經濟支柱，加上仍有數百萬元房貸待繳，若因本案入監服刑，將使無辜的妻小陷入窘境，請求依法減輕其行，並宣告緩刑。

花蓮高分院審酌袁男犯罪動機、目的、犯罪手段等犯罪情形後，認定原審量刑並無不當，判決駁回；最高法院維持歷審見解，駁回確定。

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