兒子開車撞倒人 老爸頂罪吃上官司

2018-11-23 11:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市王姓男子6月8日下午1點多開車載著王父前往大溪區，不慎在八德區碰撞騎乘機車的張姓女子，致張女摔倒成傷，警方趕到處理時，王父假稱開車的人是他，桃園地檢署今因王父涉嫌頂替案件聲請簡易判決處刑。

王男當天開車載著王父（61歲）前往大溪區，行經八德區浮筧街、龍南路的三叉路口時，與張女的機車發生碰撞，張女摔倒，導致右臉骨折、臉部撕裂傷。

檢方說，王父憂心王男吃上官司，基於頂替的犯意，等到八德警方派員前來處理車禍時，向員警假稱開車的人是他，還態度異常配合地製作交通事故談話記錄、接受吐氣酒精濃度測試等。

還好車禍現場有民眾的汽車行車紀錄器拍下過程，提供給警方，警方觀看後，發現開車肇事的人其實是王男，就依頂替罪嫌將王父送辦。

檢方說，王父犯罪事證明確，已因他涉嫌頂替案件向桃園地方法院聲請簡易判決處刑，但他與王男是一親等直系血親，請求法院依刑法第167條減輕其刑。另外，王男涉嫌過失傷害罪嫌，因王男與張女達成和解，檢方也已予王男不起訴處分。

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